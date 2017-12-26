Правоохранители в этом году выявили 321 факт торговли людьми

"Сейчас нами разрабатывается амбициозный план мероприятий, который позволит перевести Украину в первую группу стран, которые противодействуют торговле людьми. В 2017 году выявили и пресекли почти втрое больше подобных преступлений - 321 факт против 131 в 2016 году", - рассказал С.Князев.

Он уточнил, что большее количество зафиксированных подобных преступлений является констатацией того, что "мы более эффективно начали работать и выявлять преступления в данном направлении".

Напомним, полиция заблокировала в соцсетях более тысячи "групп смерти".