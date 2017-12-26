Правоохоронці цього року виявили 321 факт торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2017 році правоохоронці виявили та припинили 321 факт торгівлі людьми в Україні. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
"Наразі нами розробляється амбітний план заходів, який дозволить перевести Україну до першої групи країн, які протидіють торгівлі людьми. У 2017 році виявили та припинили майже утричі більше подібних злочинів – 321 факт проти 131 в 2016 році", - розповів С.Князєв.
Він уточнив, що більша кількість зафіксованих подібних злочинів є констатацією того, що "ми більш ефективно почали працювати і виявляти злочини в даному напрямку".
Нагадаємо, поліція заблокувала в соцмережах понад тисячу "груп смерті".