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Правоохранители расследуют более 3 тыс. дел в отношении военных преступлений рф против украинских детей

Правоохранители расследуют более 3 тыс. дел в отношении военных преступлений рф против украинских детей

Киев • УНН

 • 316117 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине расследуются более 3000 производств в отношении военных преступлений рф против детей, среди них – магистральное производство по «идеологическому перевоспитанию». Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, дети в оккупации, или которые были депортированы в рф, подвергаются «российскому государственному перевоспитанию».

“«Образовательные стандарты» рф имеют целью стирание украинской идентичности. Учебные программы милитаризированы и направлены на воспитание постоянной готовности к войне. Оккупационная «власть» изымает украинские книги и запрещает украинский язык. Делает все, чтобы уничтожить наше будущее и стереть прошлое”, - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что в рф был принят в 2023 году закон, который фактически интегрирует образование на временно оккупированных территориях в систему образования россии. О спланированном характере этих преступлений свидетельствуют учебники и документы, найденные в деоккупированных городах и поселках.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, за полтора года в результате российской агрессии по меньшей мере 503 ребенка погибли, 1117 были ранены, известно о более 19500 принудительно перемещенных детей.

Также в уголовных производствах зафиксировано разрушение более 2700 учебных и воспитательных учреждений.

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