Правоохоронці розслідують понад 3 тис. справ стосовно воєнних злочинів рф проти українських дітей

Деталі

Як зазначається, діти в окупації, або які були депортовані до рф, піддаються «російському державному перевихованню».

“«Освітні стандарти» рф мають на меті стирання української ідентичності. Навчальні програми мілітаризовані й спрямовані на виховання постійної готовності до війни. Окупаційна «влада» вилучає українські книги та забороняє українську мову. Робить все, щоб знищити наше майбутнє і стерти минуле”, - йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що в рф був ухвалений у 2023 році закон, який фактично інтегрує освіту на тимчасово окупованих територіях в систему освіти росії. Про спланований характер цих злочинів свідчать підручники та документи, знайдені у деокупованих містах та селищах.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, за півтора року внаслідок російської агресії щонайменше 503 дитини загинуло, 1117 було поранено, відомо про понад 19500 примусово переміщених дітей.

Також у кримінальних провадженнях зафіксовано руйнування понад 2700 навчальних та виховних закладів.

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