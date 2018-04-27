Правоохранители проводят обыск у помощника главы САП Холодницкого - СМИ

По словам собеседника IA ZIK, обыск проводится в рамках уголовного производства по факту вымогательства 2 млн долл. США у Станислава Денисюка - харьковского налоговика, одного из фигурантов дела Клименко.

Как ранее сообщал журналист Владимир Бойко в Facebook, эти средства якобы требовали кум и помощник Холодницкого, прикрываясь именем Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Была зафиксирована встреча посредника с помощником Холодницкого и, в конце концов, выяснилось, что этот посредник является кумом Назара Ивановича, деньги требует, в частности, в интересах руководителя САП и даже успел получить от Денисюка 200 тысяч долларов", - отметил он.

На прикрепленном фото посредник, который, по словам Бойко, требовал деньги у родных Денисюка - Александр Клименко. Александр Клименко и Наталья Надточей в кулуарах конкурса "Мисс Украина 2009".