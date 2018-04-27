Правоохоронці проводять обшук у помічника голови САП Холодницького - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Правоохоронні органи проводять обшук у Богдана Якимця, неформального помічника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, повідомляє IA ZIK з посиланням на власні джерела, передає УНН.
За словами співрозмовника IA ZIK, обшук проводиться у рамках кримінального провадження за фактом вимагання 2 млн дол. США у Станіслава Денисюка - харківського податківця, одного з фігурантів справи Клименка.
Як раніше повідомляв журналіст Володимир Бойко у Facebook, ці кошти начебто вимагали кум і помічник Холодницького, прикриваючись ім'ям Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
"Була зафіксована зустріч посередника з помічником Холодницького й, урешті- решт, з'ясувалось, що цей посередник є кумом Назара Івановича, гроші вимагає, зокрема, в інтересах керівника САП і навіть встиг отримати від Денисюка 200 тисяч доларів", - зазначив він.
На прикріпленому фото посередник, який, за словами В.Бойка, вимагав кошти у рідних Денисюка - Олександр Клименко. Олександр Клименко і Наталія Надточей у кулуарах конкурсу "Міс Україна 2009".