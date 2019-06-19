Правоохранители проводят 13 обысков по делу Гандзюк

После совместного совещания в Генеральной прокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшейся 11 июня 2019 года, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.

“Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Е.Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ”, — отметила она в сообщении.

Как стало известно ранее, ВСК уже подготовила отчет по своей работе по расследованию нападения на Гандзюк.