Правоохранители проводят 13 обысков по делу Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. После совместного совещания в Генеральной прокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшейся 11 июня 2019 года, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган.
После совместного совещания в Генеральной прокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшейся 11 июня 2019 года, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.
“Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлений следственного судьи. Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Е.Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ”, — отметила она в сообщении.
Как стало известно ранее, ВСК уже подготовила отчет по своей работе по расследованию нападения на Гандзюк.