Правоохоронці проводять 13 обшуків у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Після спільної наради в Генеральній прокуратурі за участю СБУ та Нацполіції, що відбулася 11 червня 2019 року, генпрокурор Юрій Луценко підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку прес-секретаря Луценка Ларису Сарган.
Після спільної наради в Генеральній прокуратурі за участю СБУ та Нацполіції, що відбулася 11 червня 2019 року, генпрокурор Юрій Луценко підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій.
“Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків, відповідно до ухвал слідчого судді. Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень К.Гандзюк на виконання доручення Генпрокурора, направленого до СБУ”, — зазначила вона у повідомленні.
Як стало відомо раніше, ТСК вже підготувала звіт по своїй роботі щодо розслідування нападу на Гандзюк.