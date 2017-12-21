Правоохранители провели обыски у брата задержанного заместителя председателя Запорожского облсовета - адвокат
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сотрудники Харьковской прокуратуры провели в обыски у брата заместителя председателя Запорожского областного совета Марка Марченко. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил адвокат задержанного Сергей Барбашин.
Как сообщил С.Барбашин, сегодня в доме Владислава Марченко сотрудники Харьковской прокуратуры провели следственные действия на основании решения Харьковского суда от 13 декабря 2017 года.
"Сами обыски проводились с видеофиксацией, к следственным действиям у адвоката претензий нет. Но в протоколе никаких обвинений не было зафиксировано", - отметил Барбашин.
Также он отметил, что его подзащитному инкриминируют "связь с фирмами, которые выполняли подрядные работы за бюджетные средства".
"Марченко задержан на основании ст. 208 УПК Украины. Сейчас задержанного везут в Харьков, где следователи в течение суток должны вынести подозрение Марченко", - добавил адвокат.
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Кроме того Барбашин добавил, что правоохранители провели обыски у брата Владислава - Марка Марченко, которые проводились с нарушением законодательства. К родному брату чиновника правоохранители применяли физическую силу. По предварительной информации его также задержали.
Также харьковские прокуроры провели обыски и у председателя фракции "Самопомощь" в городском совете Дарьи Трюхан, но не задерживали.
Напомним, харьковские прокуроры задержали заместителя председателя Запорожского облсовета.