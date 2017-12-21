Правоохоронці провели обшуки у брата затриманого заступника голови Запорізької облради - адвокат
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Співробітники Харківської прокуратури провели у обшуки у брата заступника голови Запорізької обласної ради Марка Марченка. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив адвокат затриманного Сергій Барбашин.
Як повідомив С.Барбашин, сьогодні в будинку Владислава Марченка співробітники Харківської прокуратури провели слідчі дії на підставі рішення Харківського суду від 13 грудня 2017 року.
"Самі обшуки проводились з відеофіксацією, до слідчих дій у адвоката претензій немає. Але у протоколі жодних звинувачень не було зафіксовано", - зазначив адвокат.
Також він зазначив, що його підзахисному інкримінують "зв'язок з фірмами, які виконували підрядні роботи за бюджетні кошти".
"Марченка затримано на підставі ст. 208 КПК України. Наразі затриманного везуть до Харкова, де слідчі протягом доби повинні винести підозру В.Марченку", - додав адвокат.
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Крім того Барбашин додав, що правоохоронці провели обшук у брата Владислава — Марка Марченка, які проводились з порушенням законодавства. До рідного брата посадовця правоохоронці застосовували фізичну силу. За попередньою інформацією його також затримано.
Також харківські прокурори провели обшуки й у голови фракції "Самопоміч" у міській раді Дарії Трюхан, але не затримували.
Нагадаємо, харківські прокурори затримали заступника голови Запорізької облради.