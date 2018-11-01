Правоохранители продолжают розыск матери и ребенка из Черниговской области

"Женщину с ребенком еще не найдено. На днях от нее к родственникам поступил звонок: "Я - взрослый человек. Куда считаю нужным, туда и иду", - рассказали в полиции.

Напомним, полиция Черниговской области разыскивает 26-летнюю женщину, которая 26 октября вместе с 3-летним сыном поехала к логопеду в Чернигов и исчезла.

Как рассказали в полиции, в тот день администратор языкового центра, куда должна была прибыть женщина, около 16:00 звонила ее матери и сообщила, что дочь с сыном на занятиях не были.