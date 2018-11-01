Правоохоронці продовжують розшук матері та дитини з Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поліція продовжує розшук молодої жінки, яка 26 жовтня поїхала із трирічним сином до Чернігова і зникла. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.
“Жінку з дитиною ще не знайдено. Днями від неї до родичів надійшов дзвінок: “Я — доросла людина. Куди вважаю за необхідно, туди і йду”, — розповіли у поліції.
Нагадаємо, поліція Чернігівської області розшукує 26-річну жінку, яка 26 жовтня разом із 3-річним сином поїхала до логопеда у Чернігів і зникла.
Як розповіли в поліції , того дня адміністратор мовного центру, куди мала прибути жінка, близько 16:00 телефонувала її матері та повідомила, що донька із сином на заняттях не були.