Правоохранители проверяли аэропорт "Борисполь" из-за сообщения о минировании

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“6 ноября в дежурную часть отделения полиции № 1 (аэропорт Борисполь) Бориспольского РУП сообщил начальник смены оперативного центра аэропорта „Борисполь“ о том, что к ним поступила анонимная информация о возможных взрывах в одном из аэропортов города Киева”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что работники взрывотехнической службы Главного управления совместно с полицейскими аэропорта, инспекторами патрульной полиции в г. Борисполь, кинологической службой Киевской области и авиационной безопасности провели соответствующие мероприятия по обследованию помещения терминала “Д” и прилегающей территории аэропорта.

При проверке каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. Аэропорт не прекращал свою работу, и работает в штатном режиме.

Напомним

В июне сообщалось о минировании рейса Тбилиси-Киев, который приземлился в аэропорту “Борисполь”. Взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Как сообщали СМИ, пассажиров рейса из Тбилиси, который прилетел в Борисполь выпускали из самолета по пять человек и каждого обнюхивали собаки.



Также 17 июня по столичному региону прокатилась волна сообщений о минировании. Так, сообщалось о минировании станций столичного метро “Крещатик”, “Золотые ворота”, “Дворец спорта”, “Университет”, Центрального железнодорожного вокзала.