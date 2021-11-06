Правоохоронці перевіряли аеропорт "Бориспіль" через повідомлення про мінування

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“6 листопада до чергової частини відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) Бориспільського РУП повідомив начальник зміни оперативного центру аеропорту „Бориспіль“ про те, що до них надійшла анонімна інформація про можливі вибухи в одному із аеропортів міста Києва”, — йдеться в повідомленні.

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Наголошується, шо працівники вибухотехнічної служби Головного управління спільно із поліцейськими аеропорту, інспекторами патрульної поліції в м. Бориспіль, кінологічною службою Київщини та авіаційної безпеки провели відповідні заходи по обстеженню приміщення терміналу “Д” та прилеглої території аеропорту.

Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів виявлено не було. Аеропорт не припиняв свою роботу, та працює в штатному режимі.

Нагадаємо

У червні повідомлялося про замінування рейсу Тбілісі-Київ, який приземлився в аеропорту "Бориспіль“. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Як повідомляли ЗМІ, пасажирів рейсу з Тбілісі, який прилетів до Борисполя випускали з літака по п’ять осіб й кожного обнюхували собаки.



Також 17 червня столичним регіоном прокотилася хвиля повідомлень про мінування. Так, повідомлялося про мінування станцій столичного метро “Хрещатик”, “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Університет”, Центрального залізничного вокзалу.