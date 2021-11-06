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Правоохоронці перевіряли аеропорт "Бориспіль" через повідомлення про мінування

Київ • УНН

 • 16664 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні зранку до працівників поліції надійшло повідомлення про замінування міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Правоохоронці здійснили перевірку. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

Правоохоронці перевіряли аеропорт "Бориспіль" через повідомлення про мінування

Цитата

“6 листопада до чергової частини відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) Бориспільського РУП повідомив начальник зміни оперативного центру аеропорту „Бориспіль“ про те, що до них надійшла анонімна інформація про можливі вибухи в одному із аеропортів міста Києва”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, шо працівники вибухотехнічної служби Головного управління спільно із поліцейськими аеропорту, інспекторами патрульної поліції в м. Бориспіль, кінологічною службою Київщини та авіаційної безпеки провели відповідні заходи по обстеженню приміщення терміналу “Д” та прилеглої території аеропорту.

Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів виявлено не було. Аеропорт не припиняв свою роботу, та працює в штатному режимі.

Нагадаємо

У червні повідомлялося про замінування рейсу Тбілісі-Київ, який приземлився в аеропорту "Бориспіль“. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Як повідомляли ЗМІ, пасажирів рейсу з Тбілісі, який прилетів до Борисполя випускали з літака по п’ять осіб й кожного обнюхували собаки.

Також 17 червня столичним регіоном прокотилася хвиля повідомлень про мінування. Так, повідомлялося про мінування станцій столичного метро “Хрещатик”, “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Університет”, Центрального залізничного вокзалу.

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