Правоохоронці перевіряли аеропорт "Бориспіль" через повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні зранку до працівників поліції надійшло повідомлення про замінування міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Правоохоронці здійснили перевірку. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.
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“6 листопада до чергової частини відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) Бориспільського РУП повідомив начальник зміни оперативного центру аеропорту „Бориспіль“ про те, що до них надійшла анонімна інформація про можливі вибухи в одному із аеропортів міста Києва”, — йдеться в повідомленні.
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Наголошується, шо працівники вибухотехнічної служби Головного управління спільно із поліцейськими аеропорту, інспекторами патрульної поліції в м. Бориспіль, кінологічною службою Київщини та авіаційної безпеки провели відповідні заходи по обстеженню приміщення терміналу “Д” та прилеглої території аеропорту.
Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів виявлено не було. Аеропорт не припиняв свою роботу, та працює в штатному режимі.
Нагадаємо
У червні повідомлялося про замінування рейсу Тбілісі-Київ, який приземлився в аеропорту "Бориспіль“. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Як повідомляли ЗМІ, пасажирів рейсу з Тбілісі, який прилетів до Борисполя випускали з літака по п’ять осіб й кожного обнюхували собаки.
Також 17 червня столичним регіоном прокотилася хвиля повідомлень про мінування. Так, повідомлялося про мінування станцій столичного метро “Хрещатик”, “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Університет”, Центрального залізничного вокзалу.