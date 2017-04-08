Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня, 8 апреля, в аэропорту Одессы, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы при взаимодействии с представителями Следственного управления и Управления по борьбе с торговлей людьми Национальной полиции задержан гражданин Украины и его сообщник, которые пытались переправить в г.Дубаи (ОАЭ) двух гражданок Украины также с целью их сексуальной эксплуатации. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
“Девушкам в возрасте 20 и 25 лет, было предложено работать в Объединенных Арабских Эмиратах в сфере предоставления интимных услуг. За что женщинам пообещали платить 8-10 тыс. долл.”, — говорится в сообщении.
Сейчас сведения о преступлении внесены в ЕРДР по ч.1 ст.149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Следственные действия продолжаются.
Напомним, 7 апреля правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми.