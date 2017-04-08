Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми в Одессе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61047 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107158 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164662 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120865 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119244 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113976 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105212 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми в Одессе

Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми в Одессе

Киев  •  УНН

 • 12979 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня, 8 апреля, в аэропорту Одессы, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы при взаимодействии с представителями Следственного управления и Управления по борьбе с торговлей людьми Национальной полиции задержан гражданин Украины и его сообщник, которые пытались переправить в г.Дубаи (ОАЭ) двух гражданок Украины также с целью их сексуальной эксплуатации. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

“Девушкам в возрасте 20 и 25 лет, было предложено работать в Объединенных Арабских Эмиратах в сфере предоставления интимных услуг. За что женщинам пообещали платить 8-10 тыс. долл.”, — говорится в сообщении.

Сейчас сведения о преступлении внесены в ЕРДР по ч.1 ст.149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Следственные действия продолжаются.

Напомним, 7 апреля правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми.

Украинские Национальные Новости

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