Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми в Одессе

“Девушкам в возрасте 20 и 25 лет, было предложено работать в Объединенных Арабских Эмиратах в сфере предоставления интимных услуг. За что женщинам пообещали платить 8-10 тыс. долл.”, — говорится в сообщении.

Сейчас сведения о преступлении внесены в ЕРДР по ч.1 ст.149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека). Следственные действия продолжаются.

Напомним, 7 апреля правоохранители разоблачили 40-летнего гражданина одной из восточных стран, который организовал международный канал торговли людьми.