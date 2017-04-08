Правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлі людьми в Одесі

“Дівчатам, віком 20 та 25 років, було запропоновано працювати у Об’єднаних Арабських Еміратах у сфері надання інтимних послуг. За що жінкам пообіцяли платити 8-10 тис. дол.”, — йдеться у повідомленні.

Наразі відомості про злочин внесені до ЄРДР за ч.1 ст.149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 7 квітня правоохоронці викрили 40-річного громадянина однієї зі східних країн, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.