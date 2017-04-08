Правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлі людьми в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні, 8 квітня, в аеропорту Одеси, в ході оперативних заходів, проведених співробітниками Держприкордонслужби у взаємодії з представниками Слідчого управління та Управління з боротьби із торгівлею людьми Національної поліції затримано громадянина України та його спільника, які намагалися переправити до м.Дубаї (ОАЕ) двох громадянок України також з метою їхньої сексуальної експлуатації. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Дівчатам, віком 20 та 25 років, було запропоновано працювати у Об’єднаних Арабських Еміратах у сфері надання інтимних послуг. За що жінкам пообіцяли платити 8-10 тис. дол.”, — йдеться у повідомленні.
Наразі відомості про злочин внесені до ЄРДР за ч.1 ст.149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини). Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 7 квітня правоохоронці викрили 40-річного громадянина однієї зі східних країн, який організував міжнародний канал торгівлі людьми.