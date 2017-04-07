Правоохранители Одессы привлекут дополнительные силы 10 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61047 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107157 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164661 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120864 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119244 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113976 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105212 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители Одессы привлекут дополнительные силы 10 апреля

Правоохранители Одессы привлекут дополнительные силы 10 апреля

Киев  •  УНН

 • 6775 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник, 10 апреля, в День освобождения Одессы город будут охранять дополнительные силы полиции. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.

По его словам, в этот день Россия, через своих помощников, готовит в Одессе провокации, на которые правоохранители будут жестко реагировать, в том числе, и на появление советской символики во время мероприятий.

“Мы ожидаем провокаций различного характера. Чтобы избежать этого, уже подготовлен план действий, определенная расстановка сил и средств. Если возникнет ситуация с драками, то будут задействованы усиленные наряды полиции”, — отметил Д.Головин.

В местах массового скопления людей будут установлены рамки-металлоискатели. На время мероприятий, посвященных годовщине освобождения Одессы от фашистских захватчиков, в город прибудут тактические группы из других регионов. Охрану порядка будут обеспечивать пограничники, Национальная гвардия, ГСЧС и патриотические организации. Всего будут задействованы 1 тыс. 200 правоохранителей.

Напомним, в Болградском районе Одесской области развернули дополнительное подразделение Национальной гвардии Украины.

Подразделение будет помогать Нацполиции в обеспечении правопорядка на юге области “во время проведения массовых мероприятий в апреле-мае 2017 года, празднования Пасхи”.

Украинские Национальные Новости

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