Правоохранители Одессы привлекут дополнительные силы 10 апреля
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник, 10 апреля, в День освобождения Одессы город будут охранять дополнительные силы полиции. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, передает корреспондент УНН.
По его словам, в этот день Россия, через своих помощников, готовит в Одессе провокации, на которые правоохранители будут жестко реагировать, в том числе, и на появление советской символики во время мероприятий.
“Мы ожидаем провокаций различного характера. Чтобы избежать этого, уже подготовлен план действий, определенная расстановка сил и средств. Если возникнет ситуация с драками, то будут задействованы усиленные наряды полиции”, — отметил Д.Головин.
В местах массового скопления людей будут установлены рамки-металлоискатели. На время мероприятий, посвященных годовщине освобождения Одессы от фашистских захватчиков, в город прибудут тактические группы из других регионов. Охрану порядка будут обеспечивать пограничники, Национальная гвардия, ГСЧС и патриотические организации. Всего будут задействованы 1 тыс. 200 правоохранителей.
Напомним, в Болградском районе Одесской области развернули дополнительное подразделение Национальной гвардии Украины.
Подразделение будет помогать Нацполиции в обеспечении правопорядка на юге области “во время проведения массовых мероприятий в апреле-мае 2017 года, празднования Пасхи”.