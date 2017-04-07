Правоохоронці Одеси залучають додаткові сили на 10 квітня

За його словами, в цей день Росія, через своїх помічників, готує в Одесі провокації, на які правоохоронці будуть жорстко реагувати, в тому числі, і на появу радянської символіки під час заходів.

“Ми очікуємо провокації різного характеру. Аби уникнути цього, вже підготовлено план дій, певна розстановка сил і засобів. Якщо виникне ситуація з бійками, то будуть задіяні посилені наряди поліції”, — зазначив Д.Головін.

В місцях масового скупчення людей будуть встановлені рамки-металошукачі. На час заходів, присвячених річниці визволення Одеси від фашистських загарбників, до міста прибудуть тактичні групи з інших регіонів. Охорону порядку забезпечуватимуть прикордонники, Національна гвардія, ДСНС і патріотичні організації. Всього будуть задіяні 1 тис. 200 правоохоронців.

Нагадаємо, у Болградському районі Одещини розгорнули додатковий підрозділ Національної гвардії України.

Підрозділ допомагатиме Нацполіції в забезпеченні правопорядку на півдні області “під час проведення масових заходів у квітні-травні 2017 року, святкування Великодня”.