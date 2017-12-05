Правоохранители пытаются разблокировать авто с Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В центре Киева на улице Трехсвятительской правоохранители отталкивают машины с проезжей части для того, чтобы разблокировать автомобиль с задержанным экс-руководителем Одесской ОГА Саакашвили, корреспондент УНН.
В частности, представители Национальной гвардии Украины отталкивают автомобили сверху улицы с целью освободить проезжую часть.
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Сторонники экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили пытаются не дать правоохранителям это сделать. Время от времени происходят столкновения между активистами и правоохранителями.
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Отметим, что на улице Трехсвятительской, кроме авто "Альфы", в котором находится Саакашвили, также есть несколько автомобилей других людей, которые не имеют отношения к произошедшему.
Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.