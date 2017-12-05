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Правоохоронці намагаються розблокувати авто з Саакашвілі

Правоохоронці намагаються розблокувати авто з Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В центрі Києва на вулиці Трьохсвятительській правоохоронці відштовхують машини з проїжджої частини для того, щоб розблокувати автомобіль із затриманим екс-керівником Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, кореспондент УНН.

Зокрема, представники Національної гвардії України відштовхують автомобілі зверху вулиці з метою звільнити проїжджу частину.

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Прихильники екс-президента Грузії і екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі намагаються не дати правоохоронцям це зробити. Час від часу відбуваються сутички між активістами і правоохоронцями.

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Зазначимо, що на вулиці Трьохсвятительській, крім авто "Альфи", в якому перебуває Саакашвілі, також є кілька автомобілів інших людей, які не мають відношення до події.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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