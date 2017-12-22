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Правоохранители квалифицировали стрельбу возле автосалона в Одессе как хулиганство

Киев • УНН

 • 11374 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 22 декабря. УНН. По факту стрельбы на ул. Атамана Головатого правоохранители открыли уголовное производство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Правоохранители квалифицировали стрельбу возле автосалона в Одессе как хулиганство

Свидетельства очевидцев происшествия, а также обнаруженные при осмотре гильзы подтверждали факт стрельбы. В городе был введен оперативный план "Гром". В ходе опроса очевидцев правоохранители установили, что в помещении ремонтного бокса, расположенного на территории автосалона, забаррикадировался один из участников события, который размахивал оружием и угрожал его применением.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Спецоперацией руководил лично начальник ГУНП Дмитрий Головин. С вероятным преступником были проведены переговоры, в ходе которых работники полиции пытались убедить его выйти добровольно. Поскольку человек отказался выполнить требование правоохранителей, главой полиции было принято решение о штурме помещения бойцами спецподразделения.

"В результате успешно проведенной спецоперации указанного гражданина, а также еще одного участника события, личность и место нахождения которого установили правоохранители, был одоставлен в Хаджибеевскон отделенин полиции. Сейчас с мужчинами проводятся первоочередные следственные действия. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 187 (разбой) УК", - говорится в сообщении.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств происшествия, а также других лиц, которые могут быть к ней причастны. Граждан, которые пострадали в результате стрельбы или спецоперации полиции, нет.

Напомним, сегодня на ул. Атамана Головатого в Одессе произошла стрельба.

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