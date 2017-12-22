Правоохоронці кваліфікували стрілянину біля автосалону в Одесі як хуліганство
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 22 грудня. УНН. За фактом стрілянини на вул. Отамана Головатого правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Свідчення очевидців події, а також виявлені під час огляду гільзи підтверджували факт стрілянини. У місті було введено оперативний план “Грім”. Під час опитування очевидців правоохоронці встановили, що в приміщенні ремонтного боксу, розташованого на території автосалону, забарикадувався один з учасників події, який хизувався зброєю та погрожував її застосуванням.
На місці події був розгорнутий оперативний штаб. Спецоперацією керував особисто начальник ГУНП Дмитро Головін. З імовірним правопорушником було проведено перемовини, в ході яких працівники поліції намагалися переконати його вийти добровільно. Оскільки чоловік відмовився виконати вимогу правоохоронців, очільником поліції було прийнято рішення про штурм приміщення бійцями спецпідрозділу.
“В результаті успішно проведеної спецоперації вказаного громадянина, а також ще одного учасника події, особу та місце знаходження якого встановили правоохоронці, було доставлено до Хаджибеївського відділення поліції. Наразі з чоловіками проводяться першочергові слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 187 (розбій) ККУ”, - йдеться у повідомленні.
Тривають заходи, спрямовані на встановлення причин та обставин події, а також інших осіб, які можуть бути до неї причетні. Громадян, які б постраждали внаслідок стрілянини чи спецоперації поліції, немає.
Нагадаємо, сьогодні на вул. Отамана Головатого в Одесі сталася стрілянина.