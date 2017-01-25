Правоохранители Киевской области задержали четырех человек, которые вербовали украинцев для переправки за границу наркотиков (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранительные органы Киевской области задержали 4 человек, которые вербовали жителей области, якобы для работы за рубежом, но потом их заставляли переправлять наркотики. Об этом сказал на брифинге прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает корреспондент УНН.
"Благодаря удачной операции мы задержали 4 человек, которым избранли меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении них проводится расследование, отрабатывается их окружение, которое могло быть причастным к этим преступлениям", - сказал прокурор Киевской области.
Д.Чибисов пояснил, что задержанные преступники подыскивали жителей Киевской области, которых под вымышленными предлогами отправляли в Бразилию на работу. После приезда в Бразилию завербованных граждан сначала селили в гостиницу, а затем в некомфортное жилье. Далее, по словам прокурора Киевской области, людей заставляли перевозить в Таиланд якобы в сумках драгоценности, а на самом деле там были наркотики, а именно кокаин.
Сейчас, как сообщил Д.Чибисов, установлено восемь потерпевших, но четверым удалось вернуться в Украину.
При этом один из пострадавших осужден в Таиланде к 25 годам заключения, двое пострадавших находятся в тюрьме Бразилии.
В настоящее время, отметил прокурор, расследование продолжается и правоохранители выясняют, есть ли еще другие лица, которые могли быть причастны к вербовке граждан, а также другие пострадавшие.
"Благодаря плодотворной совместной работе нами перекрыт такой канал и фактически наркодеятельность, связанная с международным наркотрафиком и наркокартелем", - резюмировал он.