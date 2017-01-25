Правоохранители Киевской области задержали четырех человек, которые вербовали украинцев для переправки за границу наркотиков (расширено)

"Благодаря удачной операции мы задержали 4 человек, которым избранли меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении них проводится расследование, отрабатывается их окружение, которое могло быть причастным к этим преступлениям", - сказал прокурор Киевской области.

Д.Чибисов пояснил, что задержанные преступники подыскивали жителей Киевской области, которых под вымышленными предлогами отправляли в Бразилию на работу. После приезда в Бразилию завербованных граждан сначала селили в гостиницу, а затем в некомфортное жилье. Далее, по словам прокурора Киевской области, людей заставляли перевозить в Таиланд якобы в сумках драгоценности, а на самом деле там были наркотики, а именно кокаин.

Сейчас, как сообщил Д.Чибисов, установлено восемь потерпевших, но четверым удалось вернуться в Украину.

При этом один из пострадавших осужден в Таиланде к 25 годам заключения, двое пострадавших находятся в тюрьме Бразилии.

В настоящее время, отметил прокурор, расследование продолжается и правоохранители выясняют, есть ли еще другие лица, которые могли быть причастны к вербовке граждан, а также другие пострадавшие.

"Благодаря плодотворной совместной работе нами перекрыт такой канал и фактически наркодеятельность, связанная с международным наркотрафиком и наркокартелем", - резюмировал он.