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Правоохоронці Київщини затримали чотирьох осіб, які вербували українців для переправлення за кордон наркотиків (розширено)

Правоохоронці Київщини затримали чотирьох осіб, які вербували українців для переправлення за кордон наркотиків (розширено)

Київ • УНН

 • 1669 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронні органи Київської області затримали 4 осіб, які вербували жителів області, нібито для роботи за кордоном, але потім їх змушували переправляти наркотики. Про це сьогодні сказав на брифінгу прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передає кореспондент УНН.

"Завдяки вдалій операції ми затримали 4 осіб, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно них проводиться розслідування, відпрацьовується їхнє оточення, яке могло бути причетним до цих злочинів", - сказав прокурор Київщини.

Д.Чібісов пояснив, що затримані злочинці підшуковували мешканців Київщини, яких під вигаданими приводами відправляли в Бразилію на роботу. Після приїзду до Бразилії завербованих громадян спочатку селили до готелю, а потім до некомфортного помешкання. Далі, за словами прокурора Київщини, людей змушували перевозити до Таїланду нібито у сумках дорогоцінності, а насправді там були наркотики, а саме кокаїн.

Наразі, як повідомив Д.Чібісов, встановлено восьмеро потерпілих, але чотирьом вдалося повернутися в Україну.

При цьому один з потерпілих засуджений у Таїланді до 25 років ув'язнення, двоє потерпілих перебувають у в'язниці Бразилії.

У даний час, зазначив прокурор, розслідування триває і правоохоронці з'ясовують, чи є ще інші особи, які могли бути причетними до вербування громадян, а також інші потерпілі.

"Завдяки плідній сумісній праці нами перекритий такий канал і фактично наркодіяльність, пов'язана з міжнародним наркотрафіком і наркокартелем", - резюмував він.

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