Правоохранители Днепропетровской области обезвредили банду наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Днепропетровской области прекратили деятельность преступной группировки из 3-х человек, которые в течение 2017 года изготавливали, хранили и сбывали в Кривом Роге опий ацетилированный в особо крупных размерах. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
Как говорится в сообщении, в отношении всех членов организованной преступной группы судом избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн каждому.
“У участников преступной группировки изъято 1043,5 г концентрата из маковой соломы и 66,46 г опия ацетилированного, что является особо крупным размером.
Кроме того, у организатора группы во время обыска автомобиля изъята граната РГД-5 с маркировкой "166-85 Т" и запал УЗРГМ-2 с маркировкой "115-85 583", которые относятся к категории взрывчатых веществ и боеприпасов”, – сообщают в прокуратуре.
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Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в Октябрьский районный суд Кривого Рога. Ход судебного разбирательства находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной организованной группировки, которая реализовывала психотропные и наркотические вещества в Киевской и Черниговской областях.