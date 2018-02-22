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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62086 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75144 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77938 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106942 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104513 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

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Правоохранители Днепропетровской области обезвредили банду наркоторговцев

Правоохранители Днепропетровской области обезвредили банду наркоторговцев

Киев  •  УНН

 • 8180 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Днепропетровской области прекратили деятельность преступной группировки из 3-х человек, которые в течение 2017 года изготавливали, хранили и сбывали в Кривом Роге опий ацетилированный в особо крупных размерах. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

Как говорится в сообщении, в отношении всех членов организованной преступной группы судом избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн каждому.

“У участников преступной группировки изъято 1043,5 г концентрата из маковой соломы и 66,46 г опия ацетилированного, что является особо крупным размером.

Кроме того, у организатора группы во время обыска автомобиля изъята граната РГД-5 с маркировкой "166-85 Т" и запал УЗРГМ-2 с маркировкой "115-85 583", которые относятся к категории взрывчатых веществ и боеприпасов”, – сообщают в прокуратуре.

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Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в Октябрьский районный суд Кривого Рога. Ход судебного разбирательства находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной организованной группировки, которая реализовывала психотропные и наркотические вещества в Киевской и Черниговской областях.

 

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