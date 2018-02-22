Правоохоронці Дніпропетровщини знешкодили банду наркоторговців

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Дніпропетровської області припинили діяльність злочинного угруповання з 3-х осіб, які впродовж 2017 року виготовляли, зберігали та збували у Кривому Розі опій ацетильований в особливо великих розмірах. Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.