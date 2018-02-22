Правоохоронці Дніпропетровщини знешкодили банду наркоторговців

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Дніпропетровської області припинили діяльність злочинного угруповання з 3-х осіб, які впродовж 2017 року виготовляли, зберігали та збували у Кривому Розі опій ацетильований в особливо великих розмірах. Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.

Як йдеться у повідомленні, щодо всіх членів організованої злочинної групи судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 млн грн кожному.

“В учасників злочинного угруповання вилучено 1043,5 г концентрату з макової соломи та 66,46 г опію ацетильованого, що є особливо великим розміром.

Крім того, у організатора групи під час обшуку автомобіля вилучено гранату РГД-5 з маркуванням 166-85 Т та запал УЗРГМ-2 з маркуванням 115-85 583, які належать до категорії вибухових речовин та боєприпасів”, – повідомляють в прокуратурі.

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Наразі обвинувальний акт спрямовано для розгляду до Жовтневого районного суду Кривого Рогу. Хід судового розгляду перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила діяльність злочинного організованого угруповання, яке реалізовувало психотропні та наркотичні речовини у Київській та Чернігівській областях.

 

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