Правоохранительные органы должны добиться экстрадиции Тарпана в Украину, несмотря на военное положение - ВР

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“Самый простой механизм - это оперативный запрос прокуратуры на экстрадицию. Мы можем понять, что это не было сделано в связи с началом войны, но органы прокуратуры работают, некоторые из них передислоцированы, некоторые остались на местах, соответственно ничто не мешает сейчас оперативно дать запрос на экстрадицию и добиваться ее”, - подчеркнул нардеп.

В то же время сторона защиты Тарпана, считает Юрчишин, может затягивать процесс экстрадиции из-за “повышенного уровня опасности в связи с войной”. Однако это не должно мешать прокуратуре продолжать работать в направлении экстрадиции Тарпана из ОАЭ.

“Конечно, сторона защиты будет говорить о повышенном уровне опасности в связи с войной. Это, в свою очередь, позволит дольше рассматривать запрос тем же ОАЭ или другой стране, где сейчас находится беглец (Тарпан - ред.). Но это не должно останавливать правоохранительные органы Украины-надо добиваться своего, потому что военное положение не останавливает ни судебные процессы, ни следственные действия, которые начались, поэтому в данном случае никаких преград для того, чтобы прокуратура подавала уже заранее подготовленный запрос нет”, - резюмировал Юрчишин.

Напомним

Главный подозреваемый в хищении сотен миллионов гривен во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе Руслан Тарпан с 2017 года скрывается от следственных органов за пределами Украины. Он находится в розыске МВД, международном розыске и разыскивается по каналам Интерпола с Синим оповещением”. Недавно ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего в прокуратуре заявили - начинают подготовку запроса на экстрадицию Руслана Тарпана с ОАЭ, где тот, скорее всего, находится.

Правоохранители отмечают - Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета.

Легализация происходила, по данным следствия, через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако.

В Украине Тарпану грозит до 12 лет лишения свободы.