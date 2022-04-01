Правоохранительные органы должны добиться экстрадиции Тарпана в Украину, несмотря на военное положение - ВР

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив
11:17 • 10226 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 41864 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 146491 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 86694 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 119461 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 152593 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 162209 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 357872 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139270 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125265 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
50%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 68194 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 77945 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 77754 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 67770 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 64936 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 10226 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 146491 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 357872 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 357721 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 434751 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 20457 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 26192 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 99603 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 131751 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 150880 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Правоохранительные органы должны добиться экстрадиции Тарпана в Украину, несмотря на военное положение - ВР

Киев • УНН

 • 287996 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Несмотря на военное положение, правоохранительные органы Украины должны продолжать работу по экстрадиции заочно арестованного бывшего одесского депутата Руслана Тарпана из Объединенных Арабских Эмиратов в Украину. Об этом в комментарии УНН заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Правоохранительные органы должны добиться экстрадиции Тарпана в Украину, несмотря на военное положение - ВР

Цитата

“Самый простой механизм - это оперативный запрос прокуратуры на экстрадицию. Мы можем понять, что это не было сделано в связи с началом войны, но органы прокуратуры работают, некоторые из них передислоцированы, некоторые остались на местах, соответственно ничто не мешает сейчас оперативно дать запрос на экстрадицию и добиваться ее”, - подчеркнул нардеп.

В то же время сторона защиты Тарпана, считает Юрчишин, может затягивать процесс экстрадиции из-за “повышенного уровня опасности в связи с войной”. Однако это не должно мешать прокуратуре продолжать работать в направлении экстрадиции Тарпана из ОАЭ.

“Конечно, сторона защиты будет говорить о повышенном уровне опасности в связи с войной. Это, в свою очередь, позволит дольше рассматривать запрос тем же ОАЭ или другой стране, где сейчас находится беглец (Тарпан - ред.). Но это не должно останавливать правоохранительные органы Украины-надо добиваться своего, потому что военное положение не останавливает ни судебные процессы, ни следственные действия, которые начались, поэтому в данном случае никаких преград для того, чтобы прокуратура подавала уже заранее подготовленный запрос нет”, - резюмировал Юрчишин.

Напомним

Главный подозреваемый в хищении сотен миллионов гривен во время строительства “Глубоководного выпуска” в Одессе Руслан Тарпан с 2017 года скрывается от следственных органов за пределами Украины. Он находится в розыске МВД, международном розыске и разыскивается по каналам Интерпола с Синим оповещением”. Недавно ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего в прокуратуре заявили - начинают подготовку запроса на экстрадицию Руслана Тарпана с ОАЭ, где тот, скорее всего, находится.

Правоохранители отмечают - Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета.

Легализация происходила, по данным следствия, через иностранные банковские счета, в частности, экс-жены подозреваемого Оксаны Шишовской. Имущество и активы последней были даже арестованы правоохранителями Монако.

В Украине Тарпану грозит до 12 лет лишения свободы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.49
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61