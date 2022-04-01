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Правоохоронні органи мають домогтися екстрадиції Тарпана в Україну, попри воєнний стан - ВР

Київ • УНН

 • 287996 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Попри воєнний стан, правоохоронні органи України мають продовжувати роботу щодо екстрадиції заочно арештованого колишнього одеського депутата Руслана Тарпана з Об’єднаних Арабських Еміратів до України. Про це в коментарі УНН заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Правоохоронні органи мають домогтися екстрадиції Тарпана в Україну, попри воєнний стан - ВР

Цитата

“Найпростіший механізм – це оперативний запит прокуратури на екстрадицію. Ми можемо зрозуміти, що це не було зроблено у зв’язку із початком війни, але органи прокуратури працюють, деякі з них передислоковані, деякі залишилися на місцях, відповідно ніщо не заважає зараз оперативно дати запит на екстрадицію і домагатися її”, - наголосив нардеп.

Водночас сторона захисту Тарпана, вважає Юрчишин, може затягувати процес екстрадиції через “підвищений рівень небезпеки у зв’язку з війною”. Однак це не має заважати прокуратурі продовжувати працювати у напрямку екстрадиції Тарпана з ОАЕ.

“Звісно, сторона захисту буде говорити про підвищений рівень небезпеки у зв’язку із війною. Це, своєю чергою, дасть змогу довше розглядати запит тим же ОАЕ чи іншій країні, де наразі перебуває втікач (Тарпан - ред.). Але це не має зупиняти правоохоронні органи України – треба добиватися свого, бо воєнний стан не зупиняє ані судові процеси, ані слідчі дії, які розпочалися, тому в даному випадку ніяких перепон для того, щоб прокуратура подавала вже заздалегідь підготовлений запит немає”, - резюмував Юрчишин.

Нагадаємо

Головний підозрюваний у розкраданні сотень мільйонів гривень під час будівництва “Глибоководного випуску” в Одесі Руслан Тарпан з 2017 року переховується від слідчих органів за межами України. Він перебуває у розшуку МВС, міжнародному розшуку та розшукується каналами Інтерпол із “Синім сповіщенням”. Нещодавно йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

Після чого у прокуратурі заявили - розпочинають підготовку запиту на екстрадицію Руслана Тарпана з ОАЕ, де той, скоріш за все, перебуває.

Правоохоронці наголошують - Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету.

Легалізація відбувалася, за даними слідства, через іноземні банківські рахунки, зокрема, ексдружини підозрюваного Оксани Шишовської. Майно та активи останньої були навіть арештовані правоохоронцями Монако.

В Україні Тарпану загрожує до 12 років позбавлення волі.

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