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15 марта, 19:03 • 110398 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153010 просмотра

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Правоохранители изъяли наркотиков на 300 тыс. грн в Киевской области

Правоохранители изъяли наркотиков на 300 тыс. грн в Киевской области

Киев • УНН

 • 6776 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранители изъяли более 10 кг наркотиков стоимостью 300 тыс. грн в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Вчера, 15 ноября, во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили в домовладении 21-летнего молодого человека 3 грамма амфетамина и свыше 10 килограммов марихуаны.

Кроме наркотиков, у парня в гараже работники полиции обнаружили большое количество бытовых и строительных приборов, на которые у хозяина не было никаких документов.

Полицейские изъяли у мужчины наркотики и подозрительную технику и направили на экспертное исследование.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

 

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