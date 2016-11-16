Правоохорнці вилучили наркотиків на 300 тис. грн на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили понад 10 кг наркотиків вартістю 300 тис. грн на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Вчора, 15 листопада, під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили в домоволодінні 21-річного молодика 3 грами амфетаміну та понад 10 кілограмів марихуани.
Крім наркотиків, у хлопця в гаражі працівники поліції виявили велику кількість електричних побутових та будівельних приладів, на які у господаря не було жодних документів.
Поліцейські вилучили у чоловіка наркотики і підозрілу техніку та направили на експертне дослідження.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.