Право на бесплатный проезд получат соцработники в Кропивницком

Согласно информации, соцработники будут ездить бесплатно в общественном транспорте по рабочим удостоверениям.

Такая потребность возникла из-за того, что по роду своей деятельности соцработники часто объезжают граждан и тратят на проезд собственные средства.

Напомним, в столичном метрополитене по случаю 203-й годовщины со дня рождения украинского писателя Тараса Шевченко устроили акцию. На некоторых станциях метро позволили бесплатный проезд тем, кто продекламируют одно из стихотворений Кобзаря.