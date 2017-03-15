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Право на бесплатный проезд получат соцработники в Кропивницком

Право на бесплатный проезд получат соцработники в Кропивницком

Киев • УНН

 • 7436 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Право на бесплатный проезд в рабочее время получат соцработники в Кропивницком. Соответствующий депутатский запрос поддержало большинство во время заседания сессии Кировоградского городского совета сегодня, 15 марта, передает корреспондент УНН.

Согласно информации, соцработники будут ездить бесплатно в общественном транспорте по рабочим удостоверениям.

Такая потребность возникла из-за того, что по роду своей деятельности соцработники часто объезжают граждан и тратят на проезд собственные средства.

Напомним, в столичном метрополитене по случаю 203-й годовщины со дня рождения украинского писателя Тараса Шевченко устроили акцию. На некоторых станциях метро позволили бесплатный проезд тем, кто продекламируют одно из стихотворений Кобзаря.

Украинские Национальные Новости

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