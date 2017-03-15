Право на безкоштовний проїзд отримають соцпрацівники у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Право на безкоштовний проїзд у робочий час отримають соцпрацівники у Кропивницькому. Відповідний депутатський запит підтримала більшість під час засідання сесії Кіровоградської міської ради сьогодні, 15 березня, передає кореспондент УНН.
Згідно з інформацією, соцпрацівники будуть їздити безкоштовно у громадському транспорті за робочим посвідченням.
Така потреба виникла через те, що за родом своєї діяльності соцпрацівники часто об’їжджають громадян та витрачають на проїзд власні кошти.
Нагадаємо, у столичному метрополітені з нагоди 203-ї річниці від дня народження українського письменника Тараса Шевченка влаштували акцію. На деяких станціях метро дозволили безкоштовний проїзд тим, хто продекламує один із віршів Кобзаря.