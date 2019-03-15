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Правящая партия Польши выступила против полового просвещения

Киев • УНН

 • 9565 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Правящая партия Польши "Право и справедливость" в попытках повысить предвыборный рейтинг выступила против полового образования в школах, которое якобы разрушают семейные цинности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Правящая партия Польши выступила против полового просвещения

ПиС осудила новую программу полового воспитания для школьников, которую предлагает оппозиционная Варшава, называя ее "западным либерализмом" и "нарушением традиционных католических традиций", поскольку в ней присутствуют рекомендации для лесбиянок, геев, бисексуалов и т.д.

Несмотря на то, что программа соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, право-консервативные политики и католическая церковь считают, что она лишает родителей права решать, как их детям следует познавать свою сексуальность.

Считается, что ПиС набросилась на программу полового просвещения из-за присутствия в ней темы ЛГБТ, на которую партия набросилась в попытке борьбы за популярность на фоне обвинений в коррупции и сомнительных бизнес-связях своего лидера Ярослава Качиньского.

"Весь социальный механизм подготовки молодого человека, сначала ребенка, а потом молодежи, для будущих ролей женщин и мужчин, для создания семьи, для роли матери и отца, ставится под сомнение. Он может быть уничтожен", - заявил Качиньский на съезде партии.

Аналитики утверждают, что решение правящей партии о нулевой толерантности в вопросах ЛГБТ в год выборов было стратегией игры на страхе перед "инфм", чтобы завоевать голоса в то время, когда поддержка ПиС изобилует среди молодых избирателей и городских жителей.

Подобная тактика работала для ПиС ранее, отмечают аналитики, вспоминая, как в 2015 году партия использовала антимигрантскую риторику.

"Здесь они играют на страхе так же, как и с миграцией. Только на этот раз это не против мигрантов и исламских стран, а против распространения западных ценностей", - сказал аналитик Александр Смоляр из Фонда Стефана Батория.

Напомним, Польша занимает 83 место из 197 стран в рейтинге "Индекс гей-туризма". Украина занимает 95 место.

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