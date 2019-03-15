Правящая партия Польши выступила против полового просвещения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правящая партия Польши "Право и справедливость" в попытках повысить предвыборный рейтинг выступила против полового образования в школах, которое якобы разрушают семейные цинности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
ПиС осудила новую программу полового воспитания для школьников, которую предлагает оппозиционная Варшава, называя ее "западным либерализмом" и "нарушением традиционных католических традиций", поскольку в ней присутствуют рекомендации для лесбиянок, геев, бисексуалов и т.д.
Несмотря на то, что программа соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, право-консервативные политики и католическая церковь считают, что она лишает родителей права решать, как их детям следует познавать свою сексуальность.
Считается, что ПиС набросилась на программу полового просвещения из-за присутствия в ней темы ЛГБТ, на которую партия набросилась в попытке борьбы за популярность на фоне обвинений в коррупции и сомнительных бизнес-связях своего лидера Ярослава Качиньского.
"Весь социальный механизм подготовки молодого человека, сначала ребенка, а потом молодежи, для будущих ролей женщин и мужчин, для создания семьи, для роли матери и отца, ставится под сомнение. Он может быть уничтожен", - заявил Качиньский на съезде партии.
Аналитики утверждают, что решение правящей партии о нулевой толерантности в вопросах ЛГБТ в год выборов было стратегией игры на страхе перед "инфм", чтобы завоевать голоса в то время, когда поддержка ПиС изобилует среди молодых избирателей и городских жителей.
Подобная тактика работала для ПиС ранее, отмечают аналитики, вспоминая, как в 2015 году партия использовала антимигрантскую риторику.
"Здесь они играют на страхе так же, как и с миграцией. Только на этот раз это не против мигрантов и исламских стран, а против распространения западных ценностей", - сказал аналитик Александр Смоляр из Фонда Стефана Батория.
Напомним, Польша занимает 83 место из 197 стран в рейтинге "Индекс гей-туризма". Украина занимает 95 место.