Правляча партія Польщі виступила проти статевої освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Правляча партія Польщі "Право і справедливість" у спробах підвищити передвиборчий рейтинг виступила проти статевої освіти у школах, що нібито руйнують сімейні цинності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
ПіС засудила нову програму статевого виховання для школярів, яку пропонує опозиційна Варшава, називаючи її "західним лібералізмом" та "порушенням традиційних католицьких традицій", оскільки у ній присутні рекомендації для лесбійок, геїв, бісексуалів тощо.
Незважаючи на те, що програма відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я, право-консервативні політики та католицька церква вважають, що вона позбавляє батьків права вирішувати, як саме їхнім дітям слід пізнавати свою сексуальність.
Вважається, що ПіС накинулась на програму статевої освіти через присутність у ній теми ЛГБТ, на яку партія накинулась у спробі боротьби за популярність на тлі звинувачень у корупції та сумнівних бізнес-зв'язках свого лідера Ярослава Качиньського.
"Весь соціальний механізм підготовки молодої людини, спочатку дитини, а потім молоді, для майбутніх ролей жінок і чоловіків, для створення сім'ї, для ролі матері і батька, ставиться під сумнів. Він може бути знищений", - заявив Качиньський на з'їзді партії.
Аналітики стверджують, що рішення правлячої партії про нульову толерантність в питаннях ЛГБТ в рік виборів було стратегією гри на страх перед "інакшим", щоб завоювати голоси в той час, коли підтримка ПіС буяє серед молодих виборців і міських жителів.
Подібна тактика працювала для ПіС раніше, зазначають аналітики, відзначаючи, як в 2015 році партія використовувала антимігрантську риторику.
"Тут вони грають на страху так само, як і з міграцією. Тільки на цей раз це не проти мігрантів і ісламських країн, а проти поширення західних цінностей", - сказав аналітик Олександр Смоляр з Фонду Стефана Баторія.
Нагадаємо, Польша займає 83 місце з 197 країн у рейтингу "Індекс гей-туризму". Україна посідає 95 місце.