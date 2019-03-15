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Правляча партія Польщі виступила проти статевої освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Правляча партія Польщі "Право і справедливість" у спробах підвищити передвиборчий рейтинг виступила проти статевої освіти у школах, що нібито руйнують сімейні цинності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Правляча партія Польщі виступила проти статевої освіти

ПіС засудила нову програму статевого виховання для школярів, яку пропонує опозиційна Варшава, називаючи її "західним лібералізмом" та "порушенням традиційних католицьких традицій", оскільки у ній присутні рекомендації для лесбійок, геїв, бісексуалів тощо.

Незважаючи на те, що програма відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я, право-консервативні політики та католицька церква вважають, що вона позбавляє батьків права вирішувати, як саме їхнім дітям слід пізнавати свою сексуальність.

Вважається, що ПіС накинулась на програму статевої освіти через присутність у ній теми ЛГБТ, на яку партія накинулась у спробі боротьби за популярність на тлі звинувачень у корупції та сумнівних бізнес-зв'язках свого лідера Ярослава Качиньського.

"Весь соціальний механізм підготовки молодої людини, спочатку дитини, а потім молоді, для майбутніх ролей жінок і чоловіків, для створення сім'ї, для ролі матері і батька, ставиться під сумнів. Він може бути знищений", - заявив Качиньський на з'їзді партії.

Аналітики стверджують, що рішення правлячої партії про нульову толерантність в питаннях ЛГБТ в рік виборів було стратегією гри на страх перед "інакшим", щоб завоювати голоси в той час, коли підтримка ПіС буяє серед молодих виборців і міських жителів.

Подібна тактика працювала для ПіС раніше, зазначають аналітики, відзначаючи, як в 2015 році партія використовувала антимігрантську риторику.

"Тут вони грають на страху так само, як і з міграцією. Тільки на цей раз це не проти мігрантів і ісламських країн, а проти поширення західних цінностей", - сказав аналітик Олександр Смоляр з Фонду Стефана Баторія.

Нагадаємо, Польша займає 83 місце з 197 країн у рейтингу "Індекс гей-туризму". Україна посідає 95 місце. 

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