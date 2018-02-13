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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77872 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 91674 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94279 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110767 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Правящая партия ЮАР дала президенту 48 часов, чтобы покинуть свой пост

Правящая партия ЮАР дала президенту 48 часов, чтобы покинуть свой пост

Киев  •  УНН

 • 9721 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительственная партия ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности, сообщает УНН со ссылкой на телерадиокомпанию SABC.

По данным телерадиокомпании, в понедельник исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о дальнейшей судьбе действующего президента Джейкоба Зумы.

Как сообщает новостной портал News24, лидер ANC Сирил Рамафоса прибыл в резиденцию президента, чтобы сообщить ему решение партии: Зуме имеет 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

Ранее издание Times Live со ссылкой на источники сообщило, что президент ЮАР Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий. По данным источников, договоренность была достигнута между Зумой и лидером Рамафосой.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.

Как ранее сообщал УНН, Международный олимпийский комитет предлагает провести юношеской Олимпийские игры 2022 года в Африке.

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