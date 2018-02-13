Правящая партия ЮАР дала президенту 48 часов, чтобы покинуть свой пост
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительственная партия ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности, сообщает УНН со ссылкой на телерадиокомпанию SABC.
По данным телерадиокомпании, в понедельник исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о дальнейшей судьбе действующего президента Джейкоба Зумы.
Как сообщает новостной портал News24, лидер ANC Сирил Рамафоса прибыл в резиденцию президента, чтобы сообщить ему решение партии: Зуме имеет 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.
Ранее издание Times Live со ссылкой на источники сообщило, что президент ЮАР Джейкоб Зума на фоне скандала уйдет в отставку, как только будет согласован список условий. По данным источников, договоренность была достигнута между Зумой и лидером Рамафосой.
В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.
Как ранее сообщал УНН, Международный олимпийский комитет предлагает провести юношеской Олимпийские игры 2022 года в Африке.