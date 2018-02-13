Правляча партія ПАР дала президенту 48 годин, щоб залишити свою посаду

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Урядова партія Південно-Африканської Республіки Африканський національний конгрес (ANC) дала президенту Джейкобу Зумі 48 годин на те, щоб піти у відставку, в іншому випадку він буде знятий з посади, повідомляє УНН з посиланням на телерадіокомпанію SABC.