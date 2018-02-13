Правляча партія ПАР дала президенту 48 годин, щоб залишити свою посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Урядова партія Південно-Африканської Республіки Африканський національний конгрес (ANC) дала президенту Джейкобу Зумі 48 годин на те, щоб піти у відставку, в іншому випадку він буде знятий з посади, повідомляє УНН з посиланням на телерадіокомпанію SABC.
За даними телерадіокомпанії, у понеділок виконавчий комітет ANC зібрався на засідання для винесення рішення про подальшу долю діючого президента Джейкоба Зуми.
Як повідомляє новинний портал News24, лідер ANC Сиріл Рамафоса прибув до резиденції президента, щоб повідомити йому рішення партії: Зумі має 48 годин на те, щоб піти у відставку, в іншому випадку він буде знятий з посади.
Раніше видання Times Live з посиланням на джерела повідомило, що президент ПАР Джейкоб Зума на тлі скандалу піде у відставку, як тільки буде узгоджений список умов. За даними джерел, домовленість була досягнута між Зумою і лідером Рамафосой.
Останнім часом правляча партія зазнає утиску опозиції в зв'язку зі скандалом навколо розтрати держмайна. З 2014 року опозиція зривала засідання законодавчих зборів з вимогою до Зумі повернути гроші до державної скарбниці. Зума заперечував провину, стверджуючи, що за всіма грошовими операціями стежили урядові спецслужби.
Президентський термін Зуми закінчується в 2019 році, коли повинні пройти вибори глави держави.
Як раніше повідомляв УНН, Міжнародний олімпійський комітет пропонує провести юнацькій Олімпійські ігри 2022 року в Африці.