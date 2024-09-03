Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Кабинет министров Украины запускает экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Эта система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Делаем важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ. Эта система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг - сообщил Шмыгаль.

По его словам, пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн.

«Платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными. Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта», - отметил Шмыгаль.