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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 09:31  •  7279 просмотра

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Кабмин Украины запускает экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Система автоматизирует процессы, улучшит учет потребителей и контроль качества услуг, предоставит пользователям электронный кабинет с полной информацией.

Кабинет министров Украины запускает экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Эта система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Делаем важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ. Эта система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, цены и тарифы, результаты рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн.

«Платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными. Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта», - отметил Шмыгаль.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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