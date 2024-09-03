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Кабмін запускає експериментальний проект Єдиної платформи ЖКП

Київ • УНН

 • 17244 перегляди

Кабмін України запускає експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Система автоматизує процеси, покращить облік споживачів та контроль якості послуг, надасть користувачам електронний кабінет з повною інформацією.

Кабінет міністрів України запускає експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проект Єдиної платформи ЖКП. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг

- повідомив Шмигаль.

За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

"Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними. Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проекту", - зазначив Шмигаль.  

Доповнення

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика

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