Кабмін запускає експериментальний проект Єдиної платформи ЖКП
Київ • УНН
Кабмін України запускає експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Система автоматизує процеси, покращить облік споживачів та контроль якості послуг, надасть користувачам електронний кабінет з повною інформацією.
Кабінет міністрів України запускає експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проект Єдиної платформи ЖКП. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг
За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.
"Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними. Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проекту", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.