Правительство внесло изменения в предоставление отсрочек для ученых и педагогов: какие новые правила

Кабинет министров Украины ввел очередные изменения в порядок предоставления отсрочек научным и педагогическим работникам. Отсрочки сроком на один год предоставляются в том случае, если данные лица работают в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, сообщил представитель Кабинета министров Украины Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Уточнено, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период предоставляются:

научным и научно-педагогическим работникам учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;

педагогическим работникам учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования.

При условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины или наступление обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку - сообщил Мельничук.

Мельничук также добавил, что в случае продления установленного Указом Президента Украины срока проведения мобилизации, для продления отсрочки от призыва на военную службу вышеупомянутые военнообязанные обязаны не ранее чем за 1 неделю до завершения предыдущего периода отсрочки предоставить справку о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда.

Дополнение

Премьер-министр заверил, что вопрос с отсрочками для учителей и преподавателей решится. Изменения будут внесены, мобилизация летом не грозит.