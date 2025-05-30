Уряд запровадив зміни до надання відстрочок для науковців і педагогів: які нові правила
Київ • УНН
Кабмін вніс зміни щодо відстрочки від мобілізації для наукових і педагогічних працівників. Відстрочка надається при роботі на 0,75 ставки.
Кабінет міністрів України запровадив чергові зміни до порядку надання відстрочок науковим і педагогічним працівникам. Відстрочки строком на один рік надаються у тому разі, якщо дані особи працюють у закладах освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Уточнено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надаються:
- науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
- педагогічним працівникам закладів фахової передвищої
освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.
За умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку
Мельничук також додав, що у разі продовження встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу вищезазначені військовозобовʼязані зобов’язані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього періоду відстрочки надати довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.
Доповнення
Прем'єр-міністр запевнив, що питання з відстрочками для вчителів та викладачів вирішиться. Зміни будуть внесені, мобілізація влітку не загрожує.