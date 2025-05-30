Уряд запровадив зміни до надання відстрочок для науковців і педагогів: які нові правила

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
Ексклюзив
11:54 • 3594 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
11:01 • 11202 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

10:40 • 10333 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
08:52 • 25791 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

07:41 • 37300 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

06:54 • 25120 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 27301 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 150443 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 163657 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 141080 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
64%
747мм
Популярнi новини

Удар "шахеда" по Ізюму: ворог атакував промислову зону

30 травня, 03:13 • 19983 перегляди

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 24096 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 16252 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 15957 перегляди

Сутичка між місцевими і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

09:00 • 5872 перегляди
Публікації

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 3520 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

10:40 • 10339 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 25794 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

07:41 • 37304 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 150447 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Хакан Фідан

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Стамбул

Білий дім

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

12:39 • 176 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 16045 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 16333 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 115973 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 108556 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Шахед-136

Financial Times

TikTok

Уряд запровадив зміни до надання відстрочок для науковців і педагогів: які нові правила

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

Кабмін вніс зміни щодо відстрочки від мобілізації для наукових і педагогічних працівників. Відстрочка надається при роботі на 0,75 ставки.

Уряд запровадив зміни до надання відстрочок для науковців і педагогів: які нові правила

Кабінет міністрів України запровадив чергові зміни до порядку надання відстрочок науковим і педагогічним працівникам. Відстрочки строком на один рік надаються у тому разі, якщо дані особи працюють у закладах освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Уточнено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надаються:

  • науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;
    • педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

      За умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку

      - повідомив Мельничук.

      Мельничук також додав, що у разі продовження встановленого Указом Президента України строку проведення мобілізації, для продовження відстрочки від призову на військову службу вищезазначені військовозобовʼязані зобов’язані не раніше ніж за 1 тиждень до завершення попереднього періоду відстрочки надати довідку про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.

      Доповнення

      Прем'єр-міністр запевнив, що питання з відстрочками для вчителів та викладачів вирішиться. Зміни будуть внесені, мобілізація влітку не загрожує.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

      СуспільствоВійнаПолітика
      Україна
      Brent
      $63.31
      Bitcoin
      $105,884.00
      S&P 500
      $5,899.45
      Tesla
      $358.77
      Газ TTF
      $35.10
      Золото
      $3,318.59
      Ethereum
      $2,623.28