Уряд запровадив зміни до надання відстрочок для науковців і педагогів: які нові правила

Кабінет міністрів України запровадив чергові зміни до порядку надання відстрочок науковим і педагогічним працівникам. Відстрочки строком на один рік надаються у тому разі, якщо дані особи працюють у закладах освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, повідомив представник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук, пише УНН.

Уточнено, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надаються:

За умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, надається строком на 1 рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку