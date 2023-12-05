Правительство выделило более 30 млн грн для строительства фортификационных сооружений в Запорожской области
Киев • УНН
Украинское правительство выделило 31,7 миллиона гривен на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области для усиления обороноспособности.
Кабинет министров Украины выделил для Запорожской ОВА 31 млн. 704 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений. Об этом по итогам правительственного заседания сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Выделено с целью укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (для Запорожской областной военной администрации) 31 млн. 704 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений
Дополнение
В ноябре Кабмин выделил более 12 млн грн для строительства фортификационных сооружений на Днепропетровщине.
Правительство выделило более 30 млн грн для строительства фортификационных сооружений в Запорожской области
Украинское правительство выделило 31,7 миллиона гривен на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области для усиления обороноспособности.
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