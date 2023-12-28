Правительство выделило 8,5 млрд грн на восстановление водоснабжения в южных регионах

Вследствие агрессии рф в южных регионах Украины возникли проблемы с водоснабжением. На их решение правительство выделило 8,5 млрд гривен. Об этом сообщил премьер - министр Денис Шмыгаль, которого процитировал правительственный портал, передает УНН.

Вследствие подрыва россией Каховской ГЭС и постоянных обстрелов часть населенных пунктов на Юге Украины столкнулась с проблемой водоснабжения. Еще летом были начаты работы по прокладке магистральных водопроводов на участке Ингулец - Кряжево (Кривой Рог), Покров - Никополь - Марганец и Запорожье - Томаковка - Марганец. Всего на это правительство выделило 8,5 млрд грн - отметил премьер - министр Денис Шмыгаль.

Детали

Сегодня состоялось совещание по реализации проектов по строительству магистральных водопроводов. На нем участники встречи заслушали информацию о текущем состоянии выполнения работ и потребности в дополнительном финансировании.

По данным Госагентства восстановления, завезенное нужное оборудование, строительство водопроводов продолжается, и в начале следующего года уже ожидаются результаты.

Также чиновники обсудили комплексное решение проблемы водоснабжения в городе Николаеве.

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