Правительство выделило 8,5 млрд грн на восстановление водоснабжения в южных регионах
Правительство Украины выделило 8,5 миллиардов гривен на восстановление водоснабжения в южных регионах, пострадавших от российской агрессии.
Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровенской облгосадминистраций
Президент Украины Зеленский назначил Александра Коваля и Вадима Филашкина главами Ровенской и Донецкой ОГА соответственно.
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
Кирилла Кернеса, сына покойного бывшего мэра Харькова, подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине.
Кокаин, амфетамин и мефедрон: за год ГБР изъяло в Украине почти 180 килограммов наркотиков
Государственное бюро расследований в 2023 году расследовало 728 уголовных производств по фактам незаконного оборота наркотиков.
Полиция о комендантском часе в новогоднюю ночь: в каких случаях будут относиться с пониманием к нарушителям
Национальная полиция Украины призывает граждан соблюдать комендантский час в новогоднюю ночь, но будет проявлять снисхождение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Комендантский час остается в силе, фейерверки запрещены.
Самым тяжелым месяцем для ВСУ на Таврическом направлении стал декабрь
По словам полковника Штупуна, декабрь был самым тяжелым месяцем для украинских военных на Таврическом направлении, где произошли интенсивные обстрелы Марьинки и Авдеевки.
На Таврическом направлении вчера в плен сдались 20 оккупантов
20 российских военных сдались в плен на Таврическом направлении, а украинские военные уничтожили вражескую бронетехнику.
Государственная измена и коллаборационизм: заочно будут судить экс-мэра Святогорска
Бывшему мэру Святогорска грозит пожизненное заключение за государственную измену и сотрудничество с российскими войсками; он приветствовал оккупантов в 2022 году, а после освобождения сбежал.
россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press
Расследование AP выявило, что россияне занизили количество жертв наводнения в Херсоне, вероятно, на сотни. Оккупанты хоронили жертв в братских могилах и контролировали выдачу свидетельств о смерти.
Авария в столичном садике: стена просела из-за выемки грунта под зданием
Выемка грунта под киевским детским садом привела к деформации стен, что привело к аварии; никто не пострадал, открыто уголовное производство.