Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

Кабинет министров утвердил порядок сдачи экзаменов по основам Конституции Украины и истории Украины для иностранцев, лиц без гражданства, которые хотят получить гражданство Украины. Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале, передает УНН.

Детали

Как указывается в сообщении, Кабмин принял решение, которое предусматривает, что лица, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.

Решение будет касаться иностранцев, лиц без гражданства и тех лиц, которые приобрели гражданство, но имеют право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.д.).

Для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме, детальный алгоритм будет опубликован впоследствии - отметили в правительстве.

Экзамен будет состоять из 20 заданий по основам Конституции Украины и 25 заданий по истории Украины.

Для обеспечения прозрачности экзамен будут фиксировать на видео. В случае успешной сборки участники получат соответствующие сертификаты - добавляют в правительстве.

Напомним

21 марта 2023 года Верховная Рада приняла в целом законопроект, устанавливающий, что для получения гражданства Украины, необходимо будет сдать экзамен по основам Конституции, истории Украины и уровня владения украинским языком.