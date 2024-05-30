Уряд затвердив порядок складання іспитів з основ Конституції та історії України для охочих отримати українське громадянство
Київ • УНН
Кабінет Міністрів затвердив порядок складання іноземцями та особами без громадянства іспитів з основ Конституції України та історії України з метою отримання українського громадянства.
Кабінет міністрів затвердив порядок складання іспитів з основ Конституції України та історії України для іноземців, осіб без громадянства, які хочуть отримати громадянство України. Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, передає УНН.
Деталі
Як вказується у повідомленні, Кабмін ухвалив рішення, яке передбачає, що особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України.
Рішення стосуватиметься іноземців, осіб без громадянства та тих осіб, які набули громадянство, але мають право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, детальний алгоритм буде опублікований згодом
Іспит складатиметься із 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України.
Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати
Нагадаємо
21 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який встановлює, що для отримання громадянства України, необхідно буде скласти іспит з основ Конституції, історії України та рівня володіння українською мовою.