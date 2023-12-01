Правительство утвердило документы, которые будут способствовать функционированию Международного реестра убытков.

Кабинет министров Украины утвердил два документа, которые будут способствовать качественному функционированию Международного реестра убытков, который был создан решением Совета Европы и будет работать в Нидерландах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Главным ресурсом нашего восстановления должны стать конфискованные российские активы. Все понимают, что это справедливо и правильно. Для легитимной конфискации Украина предложила четкую и понятную дорожную карту - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что один из ключевых элементов - это работа Международного реестра убытков, который был создан решением Совета Европы и будет работать в Нидерландах.

"Сегодня утвердили два документа, которые будут способствовать качественному функционированию реестра. Учитывая то, что этот реестр будет работать в электронной форме, то Минцифра и Минюст Украины должны разработать и передать технические требования для создания программного обеспечения такого реестра", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Минцифра также должно разработать возможность для украинцев подавать через Дію заявления о возмещении убытков или потерь.

"Второй документ в этом направлении - это наши предложения по классификации категорий убытков, подлежащих компенсации. Это позволит системно подойти к передаче всей информации об убытках, потерях и ущербе, который причинила россия как государству Украина, так и каждому из наших граждан и украинским юридическим лицам", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Правительство Нидерландов приняло решение о создании Международного реестра убытков. Это международная организация, которая будет заниматься вопросами по возмещению россией ущерба, нанесенного Украине в результате военной агрессии.

Прямые убытки от российской агрессии составляют примерно 750 млрд долларов, а вместе с косвенными убытками сумма будет достигать одного триллиона долларов.