Правительство упростило оформление документов для иностранцев, защищающих Украину

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

Иностранцам в ВСУ будут выдавать виды на жительство на срок контракта плюс шесть месяцев. Разрешено подавать документы даже с просроченными паспортами.

Правительство упростило оформление документов для иностранцев, защищающих Украину

В Украине упростили процедуры оформления документов и временного проживания для иностранцев, которые проходят службу в Силах обороны или планируют подписать контракт с ВСУ. Новые правила должны уменьшить бюрократию и облегчить легализацию их пребывания в стране. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после заседания правительства, передает УНН.

Иностранцам, которые воюют или планируют присоединиться к Силам обороны, станет проще оформить временное проживание в Украине. Правительство определяет процедуры оформления документов для них. Следовательно, вид на временное жительство будут выдавать на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения

- говорится в сообщении.

Также урегулирован вопрос для тех, кто планирует подписать контракт. Теперь возможно подавать документы с просроченным сроком действия в случаях, когда новый паспорт можно получить только в стране-агрессоре или государстве, не признающем территориальную целостность Украины.

Правительство урегулировало и ситуации, когда иностранец не может обновить паспорт, так как для этого нужно обращаться к государству-агрессору или стране, которая не признает территориальную целостность Украины. В таких случаях документы можно будет подавать даже с просроченным паспортом.

Отдельно упрощается подтверждение места жительства для части иностранцев, проходящих службу.

Решение должно убрать лишнюю бюрократию и создать более понятные и нормальные условия пребывания в Украине для людей, которые защищают наше государство

- добавила Свириденко.

