Правительство согласовало назначение заместителя председателя Житомирской ОВА
Киев • УНН
Правительство согласовало назначение Натальи Арендарчук заместителем председателя Житомирской ОВА. Также назначен новый заместитель Председателя Гоструда и уволен заместитель Министра аграрной политики.
Кабинетом Министров на своем заседании согласовано назначение Натальи Арендарчук заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
"Согласовано назначение Арендарчук Натальи Петровны заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации", - написал Мельничук в Telegram.
Также, по его словам, правительством:
- Назначен Гончарук Владимир Феодосиевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда.
- Уволен Головня Виталий Александрович с должности заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины.
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