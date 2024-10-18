Правительство согласовало назначение заместителя председателя Житомирской ОВА

Кабинетом Министров на своем заседании согласовано назначение Натальи Арендарчук заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Согласовано назначение Арендарчук Натальи Петровны заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации", - написал Мельничук в Telegram.

Также, по его словам, правительством:

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