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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4398 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Уряд погодив призначення заступника голови Житомирської ОДА

Київ • УНН

 • 12533 перегляди

Уряд погодив призначення Наталії Арендарчук заступником голови Житомирської ОДА. Також призначено нового заступника Голови Держпраці та звільнено заступника Міністра аграрної політики.

Уряд погодив призначення заступника голови Житомирської ОДА

Кабінетом Міністрів на своєму засіданні погоджено призначення Наталії Арендарчук заступником голови Житомирської  обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

 "Погоджено призначення Арендарчук Наталії Петрівни заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації", - написав Мельничук у Telegram.

Також, за його словами, урядом: 

  •  Призначено Гончарука Володимира Феодосійовича заступником Голови Державної служби України з питань праці.
  •  Звільнено Головню Віталія Олександровича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України.

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Тетяна Краєвська

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