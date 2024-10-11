Уряд ухвалив рішення про продаж державного пакета акцій ОГХК
Київ • УНН
Кабмін ухвалив рішення про продаж держпакету акцій Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн та зобов'язався інвестувати щонайменше 400 млн грн у модернізацію підприємства.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продаж державного пакета акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка була продана цього тижня на аукціоні з приватизації. Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
"Уряд сьогодні ухвалив рішення про продаж державного пакету акцій ОГХК, яка була продана цього тижня на аукціоні з приватизації. Об’єднана гірничо-хімічна компанія — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд. Переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що приватизація державних підприємств — це важливий елемент розвитку нашої економіки та збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою.
Готель "Україна" в центрі Києва продали на аукціоні за 2,5 млрд грн: ціна збільшилася у 2,4 раза18.09.24, 13:31 • 13902 перегляди