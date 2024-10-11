Правительство приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  130672 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  130754 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  126214 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  112293 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108080 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107441 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91200 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК

Правительство приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 14:30  •  5413 просмотра

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Кабмин принял решение о продаже госпакета акций Объединенной горно-химической компании. Победитель аукциона предложил около 4 млрд грн и обязался инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия.

Кабинет министров Украины принял решение о продаже государственного пакета акций Объединенной  горно-химической компании, которая была продана на этой неделе на аукционе по приватизации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН

«Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК, которая была продана на этой неделе на аукционе по приватизации. Объединенная горно-химическая компания - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд. Победитель аукциона предложил около 4 млрд грн. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 млн грн в техническую модернизацию предприятия», - написал Шмыгаль.

Он отметил, что приватизация государственных предприятий - это важный элемент развития нашей экономики и увеличения инвестиций. Это также прозрачность и уменьшение коррупционных рисков, что является системной политикой.

Гостиницу "Украина" в центре Киева продали на аукционе за 2,5 млрд грн: цена увеличилась в 2,4 раза18 сентября 2024, 10:31 • 13687 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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