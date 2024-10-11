Правительство приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК
Киев • УНН
Кабмин принял решение о продаже госпакета акций Объединенной горно-химической компании. Победитель аукциона предложил около 4 млрд грн и обязался инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия.
Кабинет министров Украины принял решение о продаже государственного пакета акций Объединенной горно-химической компании, которая была продана на этой неделе на аукционе по приватизации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
«Правительство сегодня приняло решение о продаже государственного пакета акций ОГХК, которая была продана на этой неделе на аукционе по приватизации. Объединенная горно-химическая компания - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд. Победитель аукциона предложил около 4 млрд грн. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 млн грн в техническую модернизацию предприятия», - написал Шмыгаль.
Он отметил, что приватизация государственных предприятий - это важный элемент развития нашей экономики и увеличения инвестиций. Это также прозрачность и уменьшение коррупционных рисков, что является системной политикой.
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